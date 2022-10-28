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На дом Нэнси Пелоси было совершено нападение

Алексей Курильченко
15:50 28.10.2022
В результате инцидента пострадал супруг американского спикера.
На дом Нэнси Пелоси было совершено нападение
© Фото: US House Jan. 6 committee, CNP, Globallookpress
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Неизвестный напал на дом в Сан-Франциско, где проживает спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси. В результате нападения пострадал ее муж Пол.

«Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господина Пелоси доставили в больницу, где ему оказывают первоклассную медицинскую помощь. Ожидается, что он полностью выздоровеет. Спикера в момент нападения не было в Сан-Франциско», - говорится в заявлении офиса Пелоси.

Ранее Пелоси назвала реакцию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на свой визит на остров Тайвань «задиристой». Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов подчеркнула, что власти КНР не могут контролировать то, куда и когда членам конгресса стоит ездить, а Соединенные Штаты не собираются быть их «сообщниками по вопросу изоляции Тайваня».

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