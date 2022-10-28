CNN: напавший на мужа Нэнси Пелоси хотел расправиться с ней самой

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Источники телекомпании CNN сообщили новые подробности о нападении на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Согласно двум источникам, знакомым с ситуацией, мужчина, напавший на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, пытался связать его, “пока Нэнси не вернется домой”. Другой источник отметил, что злоумышленник столкнулся с мужем спикера и кричал: “Где Нэнси? Где Нэнси?” Когда прибыла полиция, нападавший сказал, что “ждет Нэнси”», - сообщил телеканал.

Как известно, преступник с молотком ворвался в дом супругов Пелоси в Сан-Франциско утром в пятницу. 82-летний Пол Пелоси находится в больнице, налетчик задержан.

Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Представитель политика Дрю Хэммилл сообщил, что налетчик сейчас под стражей, выясняются мотивы его поступка.

«Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности», — приводит СМИ заявление Хэммилла.

По предварительным данным, преступник проник в резиденцию Пелоси через заднюю часть дома. Правоохранительные органы выясняют, как налетчику удалось обойти систему безопасности.