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Поймавшие педофилов в Костроме рассказали, как удалось их найти

Алексей Курильченко
13:12 18.01.2022
По словам волонтеров, преступники в момент опроса вели себя очень спокойно.
Поймавшие педофилов в Костроме рассказали, как удалось их найти
© Фото: СК РФ
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Жители Костромы Влад Астафьев и Илья Абрамов рассказали «Звезде» о том, как принимали участие в операции по розыску двух мужчин, обвиняемых в похищении и убийстве пятилетней девочки.

«В день, когда все произошло, мы отправились на поиски. Выехали на моей машине, объезжали район поисков, катались минут 40, потом встретили их. Они вышли нам навстречу рядом с гаражным кооперативом. У нас была фотография только одного из них, посмотрели - вроде похож. Позвали их, сказали, что один из них похож на человека на фото. Они сказали, что шли за курицей в другой конец города. Мы не были уверены на 100%, что это те, кого мы ищем», - рассказал Астафьев.

Дальше волонтеры вызвали полицию, к ним приехала проезжавшая рядом патрульная машина. После этого подозреваемых увезли в отделение полиции. О том, что мужчины действительно поймали разыскиваемых, они узнали из СМИ.

«Полицейским они ту же самую версию говорили, были очень спокойные. Один из них только закурил в тот момент, когда мы начали вызвать полицию. Мы подозревали, что это те, кого мы ищем - и свитер похож, и дубленка. Но уверенности не было - они спокойно отвечали на все вопросы. После того, как полицейские забрали их, мы продолжили искать девочку. Спустя минут 40 нам позвонили и сказали, что она найдена. При приехали к общежитию, там уже стояла толпа людей, скорая стояла», - дополнил Илья Абрамов.

Трагедия произошла 4 января. Девочка вышла погулять на улицу Северной Правды, откуда ее спустя непродолжительное время увели двое мужчин, которые скрылись с ребенком в неизвестном направлении. Позднее тело девочки было найдено в комнате одного из городских общежитий.

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