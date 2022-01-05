СК РФ опубликовал кадры с места задержания подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемых в убийстве малолетней девочки в Костроме.

На кадры попал один из мужчин и обстановка в комнате общежития, в которой они совершили свое зверское преступление. Оба фигуранта задержаны в процессе проведения следственных мероприятий и признались в содеянном. В СК РФ по Костромской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

Ранее пятилетняя девочка вышла на прогулку 4 января 2022 года на улицу Северной Правды в Костроме. Вскоре двое неустановленных мужчин оперативно забрали ее и скрылись. В поисках ребенка принимали участие правоохранители и добровольцы-поисковики из «Лиза Алерт».