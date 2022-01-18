Поймать убийц пятилетней девочки в Костроме помогли два местных жителя

Двое жителей Костромы оказали содействие в поимке похитителей пятилетней девочки, которые позднее дали признательные показания в ее убийстве. За это они получили благодарственные письма от Следственного комитета.

«Руководитель следственного управления СК России по Костромской области поблагодарил жителей г. Костромы Астафьева В.Н. и Абрамова И.С. за активную гражданскую позицию и проявленную принципиальность при оказании содействия в поимке особо опасных преступников, наградив их благодарственными письмами», - сообщается на сайте СУ СК РФ по Костромской области.

В соцсетях сообщается, что 4 января двое костромичей узнали на улице похитителей пятилетней девочки, не дали им скрыться и передали в руки полиции. Один из телеграмм-каналов пишет, что это были Илья Абрамов и Владислав Астафьев.

Напомним, 4 января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу Северной Правды города Костромы, откуда ее спустя непродолжительное время увели двое мужчин, которые скрылись с ребенком в неизвестном направлении.

Позднее тело девочки было обнаружено в комнате одного из местных общежитий. Через несколько часов силовики задержали двоих подозреваемых, которые затем признались в совершении убийства ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

Кроме того, СК возбудил уголовное дело о халатности полицейских - они, по данным следствия, не установили добросовестный надзор за отбывшим срок педофилом. По информации правоохранителей, оба преступника, которые виновны в похищении и убийстве девочки, были ранее судимы, один из них - за сексуальное насилие и порнографию.