Момент похищения девочки в Костроме попал на видео

В одном из городских пабликов Костромы в социальной сети «Вконтакте» опубликована видеозапись на которой двое взрослых мужчин в спешном порядке несут куда-то малолетнего ребенка. Предполагается, что на кадрах похитители 5-летней девочки, которую ранее нашли убитой в одном из городских общежитий.

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Костромской области сообщили о задержании предполагаемых преступников. Сообщается, что задержанные уже сознались в убийстве ребенка.

Напомним, 4 января 2022 года 5-ти летняя девочка вышла погулять на улицу Северной Правды города Костромы , откуда ее спустя непродолжительное время увели двое мужчин, которые скрылись с ребенком в неизвестном направлении. Позднее тело девочки было найдено в комнате одного из городских общежитий.