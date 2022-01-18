К переброске готовы: кадры погрузки техники ВВО для отправки в Белоруссию

«Звезда» публикует кадры погрузки техники Восточного военного округа на железнодорожный транспорт для переброски в Белоруссию. Она произойдет в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, о которой сегодня на брифинге для иностранных военных атташе объявил замминистра обороны Александр Фомин.

«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», - заявил Фомин.

Также Фомин сообщил, что Россия и Белоруссия для обеспечения безопасности могут задействовать весь совместный военный потенциал. Именно поэтому в проверке будут участвовать и подразделения ВВО.

Кроме этого, он сказал, что Россия перебазирует в Белоруссию истребители Су-35, зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в рамках проверки сил.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов