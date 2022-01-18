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Россия и Белоруссия могут задействовать весь совместный военный потенциал для безопасности

11:56 18.01.2022
К предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии от России привлекут органы управления и подразделения ВВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Россия и Белоруссия могут задействовать весь совместный военный потенциал для обеспечения безопасности. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. 

Это будет учтено при предстоящей отработке совместных действий двух стран при проверке сил реагирования Союзного государства.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», - сказал он.

Он добавил, что поэтому к предстоящей проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии от России будут привлечены некоторые органы управления и подразделения Восточного военного округа.

Ранее в Минобороны России назвали ключевые вопросы в отношениях с НАТО.

Также миротворец миротворец ОДКБ из Белоруссии рассказал об опыте, почерпнутом в операции в Казахстане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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