Замминистра Фомин: РФ и Белоруссия отработают совместные действия при проверке сил реагирования Союзного государства

Вооруженные силы России и Белоруссии отработают совместные действия при проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин.

«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Во время перегруппировки российских войск в Белоруссию будут оценены возможности транспортной инфраструктуры, отметил замглавы военного ведомства.

Мероприятие пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, из России в Белоруссию перебросят 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», добавил Фомин.

На втором этапе с 10 по 20 февраля будут проведены учения «Союзная решимость - 2022». К мероприятиям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов