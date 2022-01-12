В Минобороны России назвали ключевые вопросы в отношениях с НАТО

Гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран, обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, а также ограничение военной деятельности в Европе - это ключевые вопросы в отношениях РФ и альянса. Такое заявление сделали в министерстве обороны России.

«Двенадцатого января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин довел российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности, а также дал разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности», - говорится в сообщении военного ведомства.

Фомин подчеркнул, что в настоящее время отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. Причем происходит это на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений.

Как отметил замминистра обороны, в документах, которые регламентируют отношения сторон, «зафиксирована приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу».

«Российская сторона неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности», - заявили в МО.

Отмечается, что Москва рассчитывает на конструктивное обсуждение гарантий безопасности, чтобы скорее выйти на подготовку соглашений.

Напомним, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Сегодня в Брюсселе состоялся саммит Совета Россия - НАТО, далее в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.