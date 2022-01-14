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«Огромный опыт»: миротворец ОДКБ из Белоруссии рассказал об операции в Казахстане

07:18 14.01.2022
Особых сложностей операция у военнослужащих не вызвала, несмотря на то, что была для них новой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Миротворческая операция силами ОДКБ в Казахстане позволила военнослужащим контингента в Белоруссии приобрести огромный опыт. Об этом рассказал представитель миротворческого контингента ОДКБ Республики Беларусь полковник Дмитрий Соболь.

По его словам, особых сложностей операция у миротворцев не вызвала, несмотря на то, что была для них новой.

«Получили огромный опыт, как в органах военного управления, так и само подразделение... На самом деле, это опыт бесценный. Это показало нашу мобильность, слаженность, понимание друг друга и отличное взаимодействие», - сказал Соболь.

Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь в уже вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путин рассказал о результатах миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. По его словам, в первые дни миротворцы высвободили в республике около 1600 сотрудников силовых структур.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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