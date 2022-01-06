В Костроме арестованы подозреваемые в убийстве пятилетней девочки

Свердловский районный суд Костромы избрал меру пресечения в отношении двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Они будут содержаться под стражей в течение двух месяцев.

«Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

По версии следствия девочка 4 января вышла погулять на улицу Северной Правды города Костромы, откуда ее спустя непродолжительное время увели двое мужчин, которые скрылись с ребенком в неизвестном направлении. Тело ребенка было найдено в комнате одного из общежитий Костромы. Спустя несколько часов подозреваемые были задержаны.