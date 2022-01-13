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После убийства пятилетней девочки в Костроме возбудили дело о халатности полицейских

Анна Назайкина
09:10 13.01.2022
По информации правоохранителей, оба подозреваемых в убийстве были ранее судимы.
После убийства пятилетней девочки в Костроме возбудили дело о халатности полицейских
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Следственный комитет после убийства пятилетней девочки в Костроме возбудил уголовное дело о халатности полицейских - они, по данным следствия, не установили добросовестный надзор за отбывшим срок педофилом. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», - заявил глава ведомства.

Напомним, что пятилетняя девочка вышла на прогулку 4 января 2022 года на улицу Северной Правды в Костроме. Впоследствии двое тогда еще не установленных мужчин оперативно забрали ее и скрылись. В поисках ребенка принимали участие правоохранители и добровольцы-поисковики.

Впоследствии силовикам удалось задержать двух подозреваемых, которые затем признались в совершении убийства девочки. Ее тело было обнаружено в комнате одного из местных общежитий. По информации правоохранителей, оба мужчины были ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Суд арестовал обоих.

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