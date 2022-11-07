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Одну из погибших в Сеуле на Хэллоуин россиянок хоронят в Приморье

Дарина Криц
08:13 07.11.2022
Всего в сеульской давке на Хэллоуин погибло четыре гражданки России.
Одну из погибших в Сеуле на Хэллоуин россиянок хоронят в Приморье
© Фото: Lee Jae-Won, AFLO, Globallookpress
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Погибшую во время давки в Сеуле россиянку похоронят в Приморском крае. Церемония должна состояться в понедельник, 7 ноября. Об этом рассказала подруга погибшей Оксаны Ким.

Двумя погибшими россиянкам являются две девушки из Приморья - Оксана Ким и Юлиана Пак. Во Владивосток уже прибыл паром, которым были доставлены тела гражданок России.

«Похороны сегодня», - рассказала РИА Новости подруга Оксаны Ким.

Вместе с тем, не было уточнено, где именно будет произведено захоронение. Сама Оксана родом из Спасска-Дальнего.

Напомним, в ночь на 30 октября в столице Южной Кореи в массовой давке в районе Итхэвон погибли не менее 156 человек. Из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 151 человек пострадал. Трагедия произошла во время гуляний на так называемом празднике Хэллоуин.

Также сообщалось, что президент Южной Кореи принес свои извинения за давку в Сеуле. Президент Юн Сок Ель попросил прощения у сограждан, сказав, что не смеет сравнивать себя с родителями погибших молодых людей.

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