Посольство РФ сообщило о четырех погибших россиянках в давке в Сеуле

В давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле, по последним данным, погибли 153 человека.

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Число россиянок, погибших во время давки на праздновании Хэллоуина в столице Южной Кореи, возросло до четырех. Об этом проинформировали в посольстве России в стране.

«Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка, она также младше 30 лет», - приводит ТАСС сообщение консульского отдела российского посольства в Сеуле.

Немногим ранее в дипмиссии сообщали о трех погибших в давке россиянках.

Напомним, по данным СМИ, в столице Южной Кореи произошла трагедия, в результате которой погибли как минимум 153 человека. На узкую улицу хлынула огромная толпа желающих принять участие в праздновании Хэллоуина. В один момент кто-то из прохожих споткнулся и упал, после чего люди стали терять равновесие и оказываться на земле один за одним.