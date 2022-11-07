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Президент Южной Кореи извинился за давку в Сеуле

Анастасия Бобылева
07:52 07.11.2022
Он отметил, что в полиции необходимы серьезные изменения, чтобы повысить ее готовность к предотвращению инцидентов.
Президент Южной Кореи извинился за давку в Сеуле
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель попросил прощения у сограждан за трагедию в Сеуле, в результате которой погибло не менее 156 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Не смею сравнивать себя с родителями, потерявшими своих детей, но как президент, которому следует защищать жизнь граждан и обеспечивать их безопасность, я испытываю скорбь. Прошу прощения у семей погибших, которые переживают неописуемую трагедию, и у страны, которая разделяет эту боль и горе», - сказал он на встрече с министрами, где обсуждались меры безопасности при массовых скоплениях людей.

Эти слова стали первым официальным извинением за произошедшее. Ранее президент высказывался по этому поводу во время религиозных служб в буддийском храме и христианской церкви.

Лидер страны подчеркнул, что призовет к ответу виновных в трагедии. Также он заявил, что в полиции необходимы крупные изменения, чтобы повысить ее готовность к рискам и предотвращению инцидентов.

«Я сделаю так, чтобы полностью была определена истинная картина случившегося, этот процесс будет открытым общественности, чтобы не оставить сомнений», - подытожил Юн Сок Ель.

Инцидент произошел 29 октября в центре Сеула. Толпа желающих отпраздновать Хэллоуин хлынула на улицу, образовалась давка. В результате погибли не менее 156 человек, в их числе четыре россиянки.

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