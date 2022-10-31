Тела четверых россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят паромом через Приморский край

Всего в массовой давке во время празднования Хэллоуина погибли не менее 154 человек, включая четырех россиянок.

© Фото: ТРК "Звезда"

Тела четырех гражданок России, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край. Об этом сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

«Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела, там две наши, приморские - одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину <...> Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром», - сообщил Броварец в беседе с ТАСС.

Напомним, трагедия произошла в клубном районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина. В массовой давке погибли не менее 154 человек. По последней информации, среди погибших оказались 26 иностранцев, включая четырех гражданок России, две из которых были этническими кореянками. Кроме того, в списке пострадавших числятся еще 132 человека.