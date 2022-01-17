Не успеваешь откопаться: Мурманск и Сахалин настигли мощные метели и снегопады

Непогода стремительно накрыла Мурманск. Все новые многосантиметровые слои снега накрывают улицы. На региональных дорогах и федеральной трассе «Кола» закрывают движения. Так, водитель мусоровоза Анатолий Ковальчук снежную разведку по дворам проводит на своем велосипеде. В сугробах можно застрять довольно надолго, если въехать в них даже на грузовом автомобиле.

Вместо лестниц и тротуаров в Мурманске выступают снежные тропинки или даже сугробы. Чтобы их преодолеть, понадобится высокая обувь или лопата, по-другому к остановке общественного транспорта или на работу не добраться. В Мурманской области уже введен режим повышенной готовности. В Мурманске, Североморске и Александровске власти призвали бросить всевозможные ресурсы для расчистки дорог и тротуаров. Буквально вся городская техника задействована в уборке снежных заносов, но тракторов не хватает. Люди сами берут в руки лопаты и пробивают себе дорогу.

Городским экстренным службам приходится привлекать дополнительные силы. На дорогах образовываются пробки и случается множество ДТП. Причиной множеств аварий остается то, что водители с погодой не считаются. Из-за ураганного ветра и мощного снегопада трассы замело настолько, что проезд по ним невозможен.

Этой зимой подобных снегопадов в Мурманске еще не было. Ветер порывами до 30 метров в секунду сбивает с ног. В регионе объявлено штормовое предупреждение, закрыты дороги на побережье в Териберку и Туманный, на юге - в ста километрах от Мурманска и в сторону норвежской границы на Печенгу и Никель.

В Мурманском аэропорту и вовсе прекращены все полеты. Абсолютно все рейсы отложили до позднего вечера. В области выпала месячная норма осадков всего за несколько дней. На Сахалине погодная ситуация также складывается не самым лучшим образом.

Снежная погода по-прежнему настигает Сахалин. Например, в самых экстремальных условиях врачам и спасателям пришлось доставлять в роддом беременную женщину. КамАЗ буквально утопал в сугробах, в снежных переметах автомобиль застревал пять раз. По времени в общей сложности дорога заняла три часа, но все закончилось благополучно.