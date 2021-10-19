Зима идет: на российские регионы обрушились метели, мороз и ураганы

Российские регионы засыпало первым снегом. На Чукотке - метель. Ураганный ветер в столице автономного округа, Анадыре, разгонялся до 33 метров в секунду. Закрыты все аэропорты. Занятия в школах проходят дистанционно.

Мощный циклон накрыл и Мурманскую область. Снегопад там не прекращается и в эти минуты. Температура опустилась ниже нуля, и в ближайшее время достигнет минус 10 градусов.

В Мурманскую область зима в этом году пришла позже обычного. Первый снег ждали 14 октября, но он выпал накануне и продолжает идти весьма интенсивно. В экстренных службах предупреждают об ухудшении погодных условий. Сотрудники ГИБДД просят местных водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния в ближайшие сутки.

Кружится и падает первый снег также на улицах Санкт-Петербурга. Но он, по прогнозам синоптиков, скоро растает. Легче всего зимние осадки переносят в столице. Пока их не все даже замечают. Слегка посыпало снегом территорию Новой Москвы, к вечеру синоптики обещают уже более плотный снегопад.