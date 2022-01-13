Январский плен: на Сахалин и Краснодар обрушились аномальные снегопады

Аномальные снегопады обрушились сразу на несколько регионов России. Высота сугробов превышает человеческий рост, многие люди не могут выйти из дома и передвигаться по городам. В столице Сахалина действует режим чрезвычайной ситуации, а в Краснодаре выпустили экстренное предупреждение для автомобилистов.

На Сахалине уже второй день идет сильный снег, выпало более трети средней месячной нормы осадков. Штормовое предупреждение действует в 12 районах Сахалина и Курильских островов. Около 25 тысяч человек остались из-за непогоды без света, а школьников перевели на дистанционное обучение. До улучшения погоды закрыты морской порт в Корсакове и паромная переправа в Холмске.

Около 100 единиц техники ведут расчистку дорог в Южно-Сахалинске, службы работают в авральном режиме, однако ситуация остается сложной.

«Мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог», - сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на заседании оперативного штаба по прохождению циклона.

Как сообщается на сайте городской администрации, северная часть городского округа оказалась фактически отрезана от центра, нет сообщения с несколькими ближайшими населенными пунктами - Березняками, Старорусским, Новой Деревней, Ключами и Синегорском.

В Краснодаре за прошедшие сутки выпало около 20 сантиметров снега. Почти две тысячи человек «застряли» из-за этого в аэропорту, задержаны более 20 рейсов, девять отправили на запасные аэродромы.

На дорогах столицы Кубани - десятибалльные пробки. На трассах силами МЧС развернуты пункты обогрева. Коммунальные службы работают в авральном режиме.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в ближайшие дни в нескольких регионах России. В частности, в Ивановской области и Подмосковье ожидаются сильные метель, заносы на дорогах и гололедица.