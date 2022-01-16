Военнослужащие ВВО оказывают помощь жителям Сахалина в ликвидации последствий снежного циклона

На Сахалине продолжается ликвидация последствий снежного циклона, который несколько дней назад обрушился на остров. Решением командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковника Александр Чайко для оказания помощи жителям Южно-Сахалинска и коммунальным службам города сформированы девять сводных отрядов от воинских частей ВВО.

В административном центре региона и ближайших населенных пунктах военнослужащие выполняют работы по очистке от снега территорий детских садов, общеобразовательной школы, поликлиник, магазинов и библиотеки, а также дворов жилых домов. В ликвидации последствий циклона задействованы около одной тысячи военнослужащих и специализированная техника.

Сводными отрядами ВВО к воскресенью, 16 января, от снега очищено 15 тысяч квадратных метров городской территории.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов