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Военнослужащие ВВО оказывают помощь жителям Сахалина в ликвидации последствий снежного циклона

06:00 16.01.2022
Сводными отрядами ВВО от снега очищено 15 тысяч квадратных метров территории населенных пунктов региона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Сахалине продолжается ликвидация последствий снежного циклона, который несколько дней назад обрушился на остров. Решением командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковника Александр Чайко для оказания помощи жителям Южно-Сахалинска и коммунальным службам города сформированы девять сводных отрядов от воинских частей ВВО.

В административном центре региона и ближайших населенных пунктах военнослужащие выполняют работы по очистке от снега территорий детских садов, общеобразовательной школы, поликлиник, магазинов и библиотеки, а также дворов жилых домов. В ликвидации последствий циклона задействованы около одной тысячи военнослужащих и специализированная техника.

Сводными отрядами ВВО к воскресенью, 16 января, от снега очищено 15 тысяч квадратных метров городской территории.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов 

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