Ученые назвали главный продукт для снижения «плохого» холестерина

Употребление винограда снижает уровень холестерина, предотвращает сердечные приступы и инсульты. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. В ходе эксперимента ученые ежедневно давали добровольцам 46 граммов порошка из цельного винограда, что составляет две порции столового винограда. В итоге у людей увеличилось разнообразие микробиома кишечника, что необходимо для поддержания сильного иммунитета.

Также было выявлено снижение уровня холестерина в крови, в том числе общего холестерина на 6,1% и липопротеинов низкой плотности на 5,9%.

Кроме того, оказалось, что у добровольцев наблюдалось снижение трансформации холестерина в желчные кислоты и стероидные гормоны на 40,9%. Об этом пишет Al Arabiya, выдержки приводит ИноСМИ.

По мнению ученых, результаты эксперимента показывают, что виноград может играть важную роль в поддержании здоровья кишечника и сердца.

Уровень холестерина свыше шести ммоль/л считают повышенным и представляющим риск для здоровья, поскольку жироподобное вещество может спровоцировать атеросклероз, закупорив сосуды и создав препятствия для тока крови по венам и артериям.