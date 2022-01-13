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Названа диета, снижающая уровень холестерина на 30%

Светлана Иванова
18:08 13.01.2022
Отдавая предпочтение растительной пище в питании, можно снизить показатели холестерина на 15-30%. Речь идет об овсе, ячмене, бобовых культурах, а также соевом белке, орехах, ростках пшеницы, пшеничных отрубях, миндале и брюссельской капусте, выяснили исследователи.
Названа диета, снижающая уровень холестерина на 30%
© Фото: Anna Shvets, Pexels
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Ежедневный рацион на основе пищи растительного происхождения и с малым содержанием жиров обладает способностью почти на треть снизить уровень холестерина в организме. К такому вывод пришла группа американских, канадских и японских врачей.

Продукты с высоким содержанием жиров животного происхождения - яйца, мясо, молочные продукты - отнесли к провоцирующим рост холестерина. Растительную пищу, наоборот, сочли наиболее удачной в диете для снижения количества этого жироподобного вещества.

Изучив порядка 49 публикаций, посвященных поиску наиболее полезного при высоком холестерине рациона, исследователи предложили ряд наиболее полезных с этой точки зрения продуктов. Речь идет об овсе, ячмене, бобовых культурах, а также соевом белке, орехах, ростках пшеницы, пшеничных отрубях, миндале и брюссельской капусте. По мнению ученых, отдавая предпочтение растительной пище в питании, можно снизить показатели холестерина на 15-30%, пишет Express.

Наибольших результатов помогает добиться  адекватная физическая нагрузка, которая поможет не только скорректировать уровень потенциально опасного вещества в крови, но и поддержит нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы.

Уровень холестерина свыше шести ммоль/л считают повышенным и представляет риск для здоровья, так как может спровоцировать атеросклероз, закупорив сосуды и создав препятствия для тока крови по венам и артериям.

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