Врач назвала доступный продукт для снижения холестерина в крови и разжижения крови

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова рассказала о полезных свойствах корицы, а также о том, каким людям рекомендовано от нее отказаться. По словам Гудожниковой, корица способствует понижению критического уровня холестерина в крови, а также риска появления сердечно-сосудистых заболеваний.

«Помимо прочего, она разжижает кровь, понижает кровяное давление и улучшает кровообращение», - передает издание «Доктор Питер» слова врача.

Однако корицу не рекомендуется употреблять людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, считает гастроэнтеролог Ольга Аришева. Кроме того, специя не желательна к приему в пищу при проблемах с почками и синдроме раздраженного кишечника. Людям с гипертонией, добавила специалист, также не следует употреблять корицу.

Ранее врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе со «Звездой» заявила, что корица является очень полезным продуктом, который можно сравнить с природным антибиотиком.