В стране и мире «Ей поставили условия»: экс-адвокат Собчак объяснил, почему она могла вернуться в Россию Алексей Курильченко По мнению Виталия Бородина, правоохранителям удалось убедить журналистку дать показания по делу о вымогательстве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksey Bychkov, Global Look Press Читайте нас на: Бывший адвокат журналистки Ксении Собчак Виталий Бородин прокомментировал «Звезде» ее возможное возвращение в Россию. По мнению юриста, правозащитникам удалось убедить Собчак дать показания по делу о мошенничестве, что позволит ей избежать уголовного преследования. «Я думаю, что ей поставили определенные условия - она должна приехать и дать показания по данному делу. Ей могли объяснить, что она может быть объявлена официально в федеральный розыск либо она добровольно приедет и даст показания - тогда все вопросы будут сняты. Все прекрасно понимают, что никто бы не стал просто так проводить обыски в ее доме. Ксения Анатольевна - неглупый человек. Думаю, что она уже обсудила произошедшее с адвокатами, выработала позицию. Полагаю, что после того, как она даст показания, все санкции будут сняты, то ее можно будет считать свободной. Или могут под подписку отпустить», - рассказал правозащитник. Напомним, в конце октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Затем стало известно, что журналистка покинула территорию РФ. В то же время по делу о мошенничестве был задержан коммерческий директора Собчак Кирилл Суханов. Уголовное дело было возбуждено по факту вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. Экспертное мнение и аналитика