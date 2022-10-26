Опубликованы кадры у дома Собчак, где идут обыски

Предположительно, в здании до сих пор работают правоохранители.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует видео, снятое возле подмосковного дома журналистки Ксении Собчак. На данный момент правоохранители проводят там обыски.

На кадрах запечатлены несколько автомобилей, припаркованных возле дома. Они могут принадлежать как самой Собчак, так и правоохранителям.

Напомним, обыски в доме Собчак проводятся из-за дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он подозревается в вымогательствах. У Собчак процессуального статуса нет.