В Сети появилось видео, на котором якобы Собчак переходит белорусско-литовскую границу

В Сети распространяется видео, на котором, предположительно, Собчак пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска Видзы.

© Видео: Telegram, @III_SESTRY © Фото: Telegram, @III_SESTRY

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, Ксения Собчак пересекает белорусско-литовской границы в пункте пропуска Видзы.

Ранее телеканалу «Звезда» бывший адвокат Ксении Собчак Виталий Бородин сообщил, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Также по той же статье был задержан ее коммерческий директор.

Напомним, в доме журналистки Ксении Собчак на протяжении всего дня проходят обыски. По данным СМИ, она сейчас находится в Литве. Полиция имела постановление о ее задержании.