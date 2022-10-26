В стране и мире Коммерческий директор Собчак обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова Ирина Елагина В зале заседаний Тверского суда Москвы оглашены подробности дела Кирилла Суханова и Ариана Романовского. © Фото: Алексей Куденко РИА Новости Читайте нас на: Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала «Татлер» Ариану Романовскому инкриминируют вымогательство в особо крупном размере у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Речь идет о сумме в 11 млн рублей. «Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала "Тушите свет" сведений в отношении Чемезова С. В.», - процитировало ТАСС информацию из зала суда. Суханов заявил, что вину в вымогательстве не признает. Напомним, что сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Экспертное мнение и аналитика