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Коммерческий директор Собчак обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова

Ирина Елагина
19:51 26.10.2022
В зале заседаний Тверского суда Москвы оглашены подробности дела Кирилла Суханова и Ариана Романовского.
Коммерческий директор Собчак обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала «Татлер» Ариану Романовскому инкриминируют вымогательство в особо крупном размере у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Речь идет о сумме в 11 млн рублей.

«Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала "Тушите свет" сведений в отношении Чемезова С. В.», - процитировало ТАСС информацию из зала суда.

Суханов заявил, что вину в вымогательстве не признает.

Напомним, что сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

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