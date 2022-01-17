Овации и песни: как Порошенко приняли на Украине

В окружении однопартийцев и прессы Порошенко уверенно идет к выходу на посадку. Улыбается, но все же сдерживает эмоции. Дипломатическое турне по Европе, как он сам это называл, завершилось. На Украине пятого президента уже ждут - в суде.

Экс-президент свою вину отрицает. Уверен - дело шито политическими нитями. Его обвиняют по громким статьям - «Финансирование терроризма» и «Госизмена». По словам начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича -Порошенко в бытность свою главой государства превысил полномочия. По мнению следствия он разорвал контракты на поставку угля из ЮАР и оформил поставку сырья с территорий Донбасса.

«Он совершил массу преступлений на посту президента, но выбрали какое-то совершенно странное дело, в котором и состав преступления очень сложно усмотреть и события установить», - отметил украинский политолог Александр Семченко в разговоре со «Звездой».

Мнение политологов, о том, что в деле много несостыковок, отражается и в позитивном настрое экс-лидера. На родине его ждала поддержка. С самого утра автобусы с активистами, минуя все проверки на блокпостах, прибывали к аэропорту Жуляны. Встречали Порошенко песнями.

Свое возвращение лидер «Европейской солидарности» четко спланировал. А обвинения словно предвидел - во время его правления по статье «госизмена» обвиняемых сразу же сажали в сизо. В Раде этот закон пересмотрели - и теперь достаточно лишь залога. Вероятно что цена свободы экс-президента - 36 миллиардов долларов. А свобода нужна как никак - только так можно удержать популярность и вернуться в предвыборную гонку.

Еще одна статья, по которой будут судить Порошенко - «Создание террористической организации». Объяснить ее логически никто не может - суть в том, что этими организациями следствие называет ДНР и ЛНР - но такого статуса по отношению к республикам юридически на Украине не существует.

«Речь идет о том, что Украина признает ДНР и ЛНР частью Украины, а следовательно поставки из Украины на Украину угля, трактуются как госизмена. Это бредовое утверждение», - считает политолог, директор института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова Владимир Шаповалов.

Возникает вопрос - зачем такое обвинение нужно действующей власти? Рейтинг президента Владимира Зеленского стремительно падает - свои обязательства перед народом в полной мере реализовать не удалось. И одно из предвыборных обещаний действующего президента было как раз таки насчет Порошенко, а именно - посадить его в тюрьму.