Петра Порошенко заподозрили в государственной измене

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявлено официальное подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на руководителя центрального штаба партии «Европейская солидарность», экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение [обвинение] в государственной измене», - цитирует издание Турчинова.

По утверждению СБУ, Порошенко якобы под давлением РФ способствовал заключению контрактов на поставку угля из Донбасса.

Ранее Петр Порошенко покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого намерен посетить Польшу и Турцию.

Незадолго до этого Государственное бюро расследований пыталось вручить экс-президенту повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Однако политик ее проигнорировал, сел в машину и спешно уехал. Кадры бегства бывшего главы государства были опубликованы украинским Госбюро расследований на YouTube.

Как сообщает партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, турне было спланировано заблаговременно.

Ожидается, что 20-21 декабря в Польше экс-лидер Украины примет участие в международной конференции по теме «Россия - Украина - НАТО».