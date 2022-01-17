Украинский политолог считает, что Порошенко не грозит уголовное дело

Вероятнее всего уголовное дело против бывшего президента Украины так и не будет сформировано, считает украинский политолог Александр Семченко.

«Я не отношусь к тем людям, которые верят, что все это закончится чем-то, что можно будет потом "пощупать" и назвать приговором Петру Порошенко. Он совершил массу преступлений на посту президента, но выбрали какое-то совершенно странное дело, в котором и состав преступления очень сложно усмотреть и события установить», - заявил Семченко «Звезде».

По словам эксперта, по сути, там нет даже нормально сформулированного обвинения.

«По Порошенко было возбуждено более пятидесяти уголовных дел и там есть дела, по которым действительно можно его зацепить. Может быть они звучали бы не столь пафосно», - добавил он.

По словам политолога, есть дело о рейдерском захвате санатория для инвалидов, в котором фигурирует дом бывшего главы Украины.

«Это готовое уголовное дело, но его почему-то не берут. А берут некий резонанс, чтобы отвлечь общественное внимание от проблем, которых в Украине выше крыши хватает, и власть с этой задачей успешно справляется», - подчеркнул Семченко.

Основной проблемой по словам эксперта является рост цен на газ, электроэнергию и продукты питания.

«Масса проблем, от которых сейчас успешно удается отвлечь внимание. Но через две-три недели вполне может быть повторение "газового майдана", только уже в больших масштабах. В Казахстане он провалился, а вот в Украине - как получится», - резюмировал Александр Семченко.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении вернуться в Киев 17 января, чтобы защитить страну от «российской агрессии».

Напомним, 20 декабря 2021 года Порошенко было предъявлено подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Следствие считает, что во время своего президентского срока он был причастен к закупкам угля с территорий Донбасса.

Когда Порошенко пытались вручить повестку, он спешно покинул страну якобы отправившись в запланированное дипломатическое турне.