Менее смертелен, но более коварен: как в России готовятся дать отпор омикрон-штамму COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» проник в Россию и накрывает ее словно цунами. Только в столице новый вариант COVID-19 зафиксирован уже у трети заболевших. Если на данный момент абсолютный рекорд по заражениям в стране за всю пандемию составили ноябрьские 40 тысяч, то, по прогнозам правительства РФ, в ближайший месяц число заражений будет достигать 100 тысяч новых заболеваний в день.

Порядка 800 тысяч инфицированных омикрон-штаммом зарегистрировано на сегодняшний день. Эпидемиологи говорят, что он менее смертелен, однако более коварен, так как распространяется в семь раз быстрее других. Вспышка заражения «омикроном» ожидается уже через две недели, и именно такой срок дал президент России Владимир Путин на то, чтобы подготовиться к новой инфекционной волне.

Регионы России во время новогодних праздников не теряли времени зря. Чтобы сдержать удар COVID-19, они создали запасы кислорода, лекарств и тест-систем, а врачи уже ждут наплыва пациентов. Сейчас коечный фонд больниц пока занят на 70%, но медики допускают, что скоро нагрузка увеличится в несколько раз. В рамках совещания с кабмином РФ Владимир Путин подчеркнул, что даже самый плохой вариант развития сценария с новым штаммом ковида не должен сломить стойкость системы здравоохранения в нашей стране.

«Я повторю некоторые вещи, ключевые абсолютно. Это готовность больничной сети и готовность промышленности: и фармацевтической промышленности, и той, которая производит необходимый кислород, маски, средства индивидуальной защиты и так далее, - это первое. Второе - тестирование нужно наращивать, конечно», - заявил глава российского государства.

Первой под гнетом «омикрона» оказалась Москва, так как уже за две недели до Нового года в столице было зафиксировано уже свыше семисот зараженных новым штаммом. О том, насколько жесткими окажутся меры против коронавируса в Москве, станет известно в ближайшее время. Также «омикрон» обнаружили на минувшей неделе и за пределами столицы. В Вологодской области, Ставрополе и Якутии зарегистрированы первые случаи заражения.

Особенностью нового варианта COVID-19 называют более короткий инкубационный период - от двух до пяти дней, чем и объясняется его высокая скорость распространения. Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что есть опасения из-за вероятности достижения до 100 тысяч зараженных омикрон-штаммом.

Среди симптомов «омикрона» чаще встречаются слабость и головные боли, в отличие от «дельты». Обоняние и вкус пропадают реже. Течение заболевания у человека напоминает простуду, однако врачи все же рекомендуют не надеяться, что болезнь будет протекать легко.

По-прежнему в группе риска остаются непривитые, пожилые люди, а также те, кто имеют хронические заболевания. Вакцинация, как и при других вариантах коронавируса, остается самым надежным способом защититься от COVID-19. Отечественный препарат «Спутник V» эффективнее других дает отпор «омикрону».

Уровень вакцинации в России в среднем чуть выше 60%. При этом в популярных среди российских туристов странах данный показатель намного ниже, там же были выявлены вспышки нового штамма. Некоторые россияне проигнорировали рекомендации правительства провести новогодние каникулы внутри страны, и как результат - большинство выявленных случаев «омикрона» - завозные. По данным ассоциации туроператоров, на новогодние праздники за границу отправились двести пятьдесят тысяч россиян.

Отдохнувшие граждане в аэропорту ходят без масок, или же спустив их на подбородок. На вопрос о том, не боятся ли привести вирус в Россию – лишь улыбаются и пожимают плечами.

Зараженных необходимо выявлять как можно раньше, чтобы остановить распространение нового варианта COVID-19. В России по поручению главы государства разработали и зарегистрировали первую тест-систему для распознавания «омикрона». На определение наличия у пациента нового штамма или предыдущего - «дельты» - ей понадобится всего полтора часа.

Свыше восьмисот тысяч тест-систем получат 25 регионов России. Каждый россиянин с этого момента получит возможность бесплатно проходить тест на COVID-19 при наличии малейших простудных симптомов.

Инфекционисты по всему миру дают неутешительные прогнозы. Например, в США предполагают заражение омикрон-штаммом абсолютно всех людей на планете. В Америке сейчас установлен мировой антирекорд - один миллион триста пятьдесят тысяч заболевших за сутки. Нагрузка на медиков за месяц увеличилась вдвое, из-за чего они вышли к Белому дому в Вашингтоне.

Карьера премьер-министра Великобритании ткже была подставлена под удар из-за обстановки с коронавирусом. В период общенационального локдауна он устроил пир, тем самым нарушив введенные им самим же ограничения. После публикации кадров с корпоратива в Сети, члены британского парламента потребовали отставки Джонсона. По итогу премьеру пришлось приносить извинения.

Конечно, гражданам Великобритании тяжело соблюдать ковидные ограничения, когда анти-примером для них становится их же премьер-министр. В стране каждый день выявляют по несколько десятков тысяч заражений, однако если в Британии иммунологи прогнозируют спад заражаемости «омикроном» в ближайшее время, то принять пятую волну пандемии Россия пока что только готовится.

