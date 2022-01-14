Попова заявила, что «омикрон» в 2 раза сократил инкубационный период

Омикрон-штамм почти вдвое сократил инкубационный период коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если раньше мы говорили, что средний инкубационный период – это 6-8 дней, то сегодня инкубационный период составляет от 2 до 5 дней», - сказала она в ходе брифинга по коронавирусу.

Также главный санитарный врач рассказала о некоторых особенностях нового штамма вируса. В частности, она заявила, что «омикрон» быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей (носа, горла).

«Гораздо быстрее, чем все его предшественники. Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается. Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным и заразным уже в первые сутки, еще до того, как он понимает, что чувствует себя плохо», - добавила Попова.

При этом она отметила, что «омикрон», как и его предшественники, чувствителен ко всем дезинфицирующим средствам и неустойчив на поверхностях.

На этом же совещании вице-премьер Татьяна Голикова не исключила, что в силу своей заразности в скором времени омикрон-штамм может вытеснить дельта-штамм, который сейчас доминирует в России.