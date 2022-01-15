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Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Анна Назайкина
14:25 15.01.2022
Соответствующее поручение президента РФ должно быть выполнено до 30 января.
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
© Фото: путин пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и обеим палатам Федерального собрания до 30 января закончить доработку законопроекта о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечается, документ должен быть доработан с соблюдением прав россиян и с учетом всех жизненных обстоятельств.

«Правительству совместно с палатами Федерального собрания и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8..., обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — отмечается в перечнях.

Также утверждается, соответствующее поручение президента РФ должно быть выполнено до 30 января, ответственными за его выполнение были назначены глава кабмина Михаил Мишустин, а также председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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