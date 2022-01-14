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В Роспотребнадзоре призвали не считать омикрон-штамм «легким» вариантом COVID-19

Роман Захаров
04:09 14.01.2022
Специалист ведомства Наталья Пшеничная перечислила способы противодействия штамму «омикрон».
В Роспотребнадзоре призвали не считать омикрон-штамм «легким» вариантом COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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Штамм коронавируса «омикрон» не нужно считать легким заболеванием. С таким предупреждением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Не стоит "омикрон" считать легким заболеванием. В пересчете на душу населения в Соединенных Штатах, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высокая заболеваемость», - приводит РИА Новости ее слова.

Пшеничная добавила, что меры противодействия омикрон-штамму такие же, как и при других вариантах COVID-19 - это сокращение контактов между людьми, ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, а также вакцинация.

У член-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петра Чумакова, однако, немного другой взгляд на штамм «омикрон». Так, ранее в беседе со «Звездой» он сообщил, что данный вариант COVID-19 является продуктом «естественного хода эволюции коронавируса в человеческой популяции», и характеризуется более высокой заразностью, чем предыдущие варианты инфекции, но при этом значительно меньшей летальностью, благодаря чему «омикрон» можно сравнить с возбудителем простых сезонных простудных болезней.

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