В Роспотребнадзоре призвали не считать омикрон-штамм «легким» вариантом COVID-19

Штамм коронавируса «омикрон» не нужно считать легким заболеванием. С таким предупреждением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Не стоит "омикрон" считать легким заболеванием. В пересчете на душу населения в Соединенных Штатах, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высокая заболеваемость», - приводит РИА Новости ее слова.

Пшеничная добавила, что меры противодействия омикрон-штамму такие же, как и при других вариантах COVID-19 - это сокращение контактов между людьми, ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, а также вакцинация.

У член-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петра Чумакова, однако, немного другой взгляд на штамм «омикрон». Так, ранее в беседе со «Звездой» он сообщил, что данный вариант COVID-19 является продуктом «естественного хода эволюции коронавируса в человеческой популяции», и характеризуется более высокой заразностью, чем предыдущие варианты инфекции, но при этом значительно меньшей летальностью, благодаря чему «омикрон» можно сравнить с возбудителем простых сезонных простудных болезней.