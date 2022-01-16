Песков напомнил о «мире фейков и лжи» в ответ на обвинения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о мире фальшивых обвинений и фейковых новостей, комментируя обещания США обнародовать доказательства подготовки Россией вторжения на Украину. Фрагмент его интервью CNN опубликован в Twitter издания The Hill.

Интервьюер попросил Пескова заверить, что Россия не планирует вторгаться в соседнее государство. Представитель Кремля категорически отверг обвинения, отметив, что Россия по-прежнему ждет доказательств, которые советник американского президента национальной безопасности Джейк Салливан пообещал обнародовать в течение суток.

«Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. И до тех, пока это (обвинения. Прим.ред.) не доказано чем-то ясным и понятным, мы будем продолжать считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», - сказал Песков.

В интервью представитель Кремля также прокомментировал итоги прошедших на неделе переговоров по гарантиям безопасности. По словам Пескова, несмотря на некоторое понимание, Россия и Запад находятся на «совершенно разных треках».