Песков заявил, что выводы о «размещении вооружений РФ» на Украине принадлежат западным СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения американских средств массовой информации о якобы возможном развертывании российских наступательных вооружений на украинской территории.

«Это их (СМИ - Прим.ред.) слова», - сказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее Песков дал интервью телеканалу CNN. Американские СМИ со ссылкой на расшифровку беседы распространили сообщения о том, что представитель Кремля якобы заявил, что Москва не собирается давать гарантии, что не будет развертывать каких-либо наступательных вооружений на украинской территории.

Напомним, что Песков в ходе интервью прокомментировал обещания США обнародовать доказательства подготовки Россией «вторжения на Украину». Пресс-секретарь российского лидера напомнил о мире фальшивых обвинений и сфабрикованных новостей.

Кроме того, представитель Кремля категорически отверг обвинения в адрес Москвы о «вторжении на Украину», добавив, что Москва по-прежнему находится в ожидании доказательств, которые советник американского президента Джейк Салливан пообещал предоставить в течение суток.