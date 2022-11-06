Стала известна причина ухода Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор»

По данным СМИ, футболист решил расторгнуть контракт из-за отсутствия игрового времени и задержек по зарплате.

© Фото: artem.dzyuba, Instagram*

Российский футболист Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» из-за отсутствия игрового времени и задержек по зарплате. Об этом сообщает сайт Sport 24.

По данным журналистов, Артему Дзюбе до сих пор не выплатили гонорар за сентябрь и октябрь. В клубе якобы обещают погасить долг в начале следующего года.

Напомним, бывший форвард «Зенита» покинул петербургский клуб в мае. Позже стало известно о заключении контракта Дзюбой с турецким клубом.

В его составе футболист провел пять матчей и забил лишь один гол. Ранее Дзюба признался, что на некоторое время перестал получать удовольствие от футбола из-за неудачного выступления на Евро-2020.

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