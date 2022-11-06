Спорт Журналисты узнали о расторжении контракта Дзюбы с турецким клубом Анна Касаткина Экс-форвард «Зенита» перешел в «Адана Демирспор» в мае. © Фото: artem.dzyuba, Instagram* Читайте нас на: Российский футболист Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом со ссылкой на источник сообщил спортивный журналист Иван Карпов. «Дзюба расторг контракт с "Аданой"!» — написал он в своем Telegram-канале. Экс-форвард «Зенита» покинул петербургский клуб в мае. Позже стало известно о заключении контракта Дзюбой с турецким клубом. В его составе футболист принял участие лишь в пяти встречах. Ранее Дзюба признался, что на некоторое время перестал получать удовольствие от футбола из-за неудачного выступления на Евро-2020. * Социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России. Экспертное мнение и аналитика