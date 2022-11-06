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Журналисты узнали о расторжении контракта Дзюбы с турецким клубом

Анна Касаткина
10:14 06.11.2022
Экс-форвард «Зенита» перешел в «Адана Демирспор» в мае.
Журналисты узнали о расторжении контракта Дзюбы с турецким клубом
© Фото: artem.dzyuba, Instagram*
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Российский футболист Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом со ссылкой на источник сообщил спортивный журналист Иван Карпов.

«Дзюба расторг контракт с "Аданой"!»  —  написал он в своем Telegram-канале.

Экс-форвард «Зенита» покинул петербургский клуб в мае. Позже стало известно о заключении контракта Дзюбой с турецким клубом. В его составе футболист принял участие лишь в пяти встречах. Ранее Дзюба признался, что на некоторое время перестал получать удовольствие от футбола из-за неудачного выступления на Евро-2020.

* Социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.

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