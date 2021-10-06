Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией

Нападающий российского клуба «Зенит» Артем Дзюба признался, что перестал получать удовольствие от футбола после Евро-2020. Футболист отметил, что у него возникли проблемы с мотивацией из-за неудачного выступления на международном турнире.

По словам Дзюбы, он не ощутил никакого драйва в первой игре сезона.

«Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с "Химками" я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался», - заявил нападающий в эфире «Матч ТВ».

Футболист добавил, что сейчас «кайфует от футбола», что сказывается на результатах.

«Подумал, может это все? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя результатов. Жить прошлым уже не надо, все пережили», - подчеркнул форвард.

Ранее Дзюба отказался выходить на поле в качестве игрока сборной после появления своей кандидатуры в предварительной заявке на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира – 2022. Футболист обосновал свое решение неоптимальной формой, в которой он находится.