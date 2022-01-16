Российский спутник сфотографировал шлейф дыма от подводного вулкана в Тихом океане

Вулкан активизировался 14 января. По данным Геологической службы Тонга, столбы дыма и пепла в высоту достигали 20 километров. Ученые отмечают, что это извержение было одним из мощнейших за последние 30 лет.

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