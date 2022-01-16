Российский спутник сфотографировал шлейф дыма от подводного вулкана в Тихом океане
Российские спутники сфотографировали извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Снимок опубликован в Twitter Роскосмоса.
15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.— РОСКОСМОС (@roscosmos) January 16, 2022
Российская спутниковая группировка проводит обзор данной местности. pic.twitter.com/y4uDBXKsLY
Вулкан активизировался 14 января. По данным Геологической службы Тонга, столбы дыма и пепла в высоту достигали 20 километров. Ученые отмечают, что это извержение было одним из мощнейших за последние 30 лет.
Оно стало причиной нескольких небольших цунами. У берегов Японии высота волн достигала полутора метров. В восьми префектурах страны для 230 тысяч человек было вынесено предписание об эвакуации. Угрозу цунами объявили и на Курильских островах.