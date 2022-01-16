В Японии вынесли предписание об эвакуации 230 тысяч человек из-за угрозы цунами

В восьми префектурах Японии для 230 тысяч человек было вынесено предписание об эвакуации. Это связано с угрозой цунами, возникшей после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.

Предупреждение действует для жителей префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Всех, кто находится в прибрежных регионах, просят укрыться к эвакуационных центрах, передает канал NHK.

Ранее метеоагентство Японии распространило предупреждение об угрозе цунами высотой до трех метров. В некоторых регионах страны уже были зафиксированы волны около метра.

Отметим, что после извержения вулкана в Тонга угроза цунами была объявлена и в России - на Курильских островах.