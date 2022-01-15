На Курилах объявили угрозу цунами

На Курильских островах объявили угрозу цунами. Это произошло после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Как следует из сообщения Центра цунами ФГБУ Сахалинского УГМС, к берегам Курильских островов может подойти волна высотой от 20 до 40 сантиметров. Сотрудники Центра оповестили порты Курильских островов. Жителям рекомендовано держаться на отдалении от береговой черты, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на юго-западное побережье Японии обрушилось цунами. Как сообщили в Национальном метеорологическом управлении, высота волн достигает почти полутора метров. Не исключено, что в ближайшее время высота волн может достичь трех метров.