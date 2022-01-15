Цунами высотой полтора метра обрушилось на Японию
Цунами вызвано извержением подводного вулкана, которое началось в Королевстве Тонга 14 января.
© Видео: US_Stormwatch, RickThrelfall, Twitter © Фото: びびった！！！ 津波が来てる！！, 津波？？, Twitter
На юго-западное побережье Японии обрушилось цунами. Как сообщили в Национальном метеорологическом управлении, высота волн достигает почти полутора метров.
Как отмечает агентство Kyodo, цунами вызвано извержением подводного вулкана, которое началось в Королевстве Тонга 14 января. Не исключено, что в ближайшее время высота волн может достичь 3 метров.
Власти Японии призвали жителей страны экстренно покинуть прибрежные районы.