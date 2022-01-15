Цунами высотой полтора метра обрушилось на Японию

Как отмечает агентство Kyodo, цунами вызвано извержением подводного вулкана, которое началось в Королевстве Тонга 14 января. Не исключено, что в ближайшее время высота волн может достичь 3 метров.

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