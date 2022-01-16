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Цифровой, мощный и уникальный: военные эксперты и пилоты оценили построенный с нуля ракетоносец Ту-160М

Юрий Подкопаев
Иван Линдеманн
13:59 16.01.2022
Специалисты смогли восстановить утраченные технологии и производственные цепочки, оснастить самолет новыми двигателями, авионикой, навигационной системой, комплексами РЭБ и управления вооружением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ростех
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В Казани первый полет совершил новый стратегический бомбардировщик Ту-160М.  Это не модернизированный ракетоносец, а полностью изготовленный на возобновленном производстве авиазавода имени С. П. Горбунова.

Дебютный полет на высоте 600 метров продолжался около получаса. Экипаж выполнил маневры, проверил устойчивость и управляемость машины в воздухе. Летчики-испытатели остались довольны.

«Машина себя показала в полете прекрасно, хотя полет был короткий. Но тем не менее он доставил огромное удовольствие. Это самолет того же типа - Ту-160, но это уже совершенно другая машина, которая на новом уровне. Это касается и технологии производства, это касается и его внутреннего оборудования. Поэтому возможности его намного выше, чем того самолета, который был раньше», - рассказал «Звезде» шеф-пилот ПАО «Туполев» Виктор Минашкин.

Характеристики новой машины не называются. Но и его предшественник - самый большой и самый мощный в истории авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.  Эти ракетоносцы составляют воздушную часть нашей ядерной триады. Программу возрождения производства Ту-160 развернули по решению президента.

«Сейчас этот самолет Ту-160М получает новые усовершенствованные двигатели НК-32. Двигатели уже доработанные по современным требованиям. Они больше цифровые, чем аналоговые, что позволяет увеличить дальность полета этого самолета. Нам удалось вновь восстановить основную деталь этого самолета - так называемую «титановую балку», на которой крепятся все основные узлы и агрегаты самолета, которая идет вдоль всего фюзеляжа. В нем стоит более совершенное радиоэлектронное оборудование», - рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Специалисты смогли восстановить утраченные технологии и производственные цепочки, оснастить самолет новыми двигателями, авионикой, навигационной системой, комплексами РЭБ и управления вооружением.

«Новый Ту-160 будет летать дальше, он будет нести больше вооружения. У него более мощное, что называется, бортовое оборудование, это уже цифровой самолет. И это уже самолет, который рассчитан на следующие 20-30 лет», - добавил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Самолет будет производиться серийно. Руководство военного ведомства заявляло о планах закупки полусотни новых Ту-160.

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