Первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Самолет поднялся в воздух с аэродрома Казанского авиазавода. Полет проходил на высоте 600 метров, его продолжительность составила 30 минут, уточняют в пресс-службе.

Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

В июле Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности ракетоносцев Ту-160М. По словам главы ведомства, продвинуться в решении этой задачи можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии.

В марте Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 был передан на предварительные испытания. Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев».

Напомним, 3 ноября 2020 года бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с двигателями НК-32-02. Полет проходил на высоте 6 000 метров и длился 2 часа 20 минут.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.