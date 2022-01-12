В Ростехе рассказали об особенностях построенного с нуля ракетоносца Ту-160М

В Ростехе рассказали о процессе глубокой модернизации стратегического ракетоносца Ту-160М. В среду, 12 января, стало известно о полете изготовленного с нуля военного воздушного судна в Казани.

Дебютный полет самолета над заводским аэродромом продлился полчаса. Экипаж выполнял различные маневры на высоте 600 метров. Программу возрождения производства стратегических ракетоносцев Ту-160 развернули по решению президента России Владимира Путина.

«Сегодня совершил первый полет модернизированный самолет Ту-160М. Это еще одна победа нашей авиационной промышленности. Такие машины не производились с 2008 года. Наши специалисты полностью реконструировали самолет с использованием новейших цифровых технологий. Он прошел глубокую модернизацию», - рассказала директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.

По ее словам, были обновлены двигатели самолета и более 80% всех систем. Ту-160М является одной из самых мощных боевых машин в мире.

«Ранее были установлены 44 рекорда скорости высоты полета. В результате текущей модернизации технические характеристики и боевые возможности самолета выросли еще больше, что позволяет ставить ему новые рекорды», - подчеркнула представитель Ростеха.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км. В случае необходимости самолет способен и прорывать ПВО.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина