ОПК Шеф-пилот «Туполева» рассказал, как себя вел в полете первый собранный с нуля Ту-160М Было замечено, что построенный с нуля Ту-160М - уже совершенно новая машина, выполненная на новом уровне. Это относится как к технологии производства, так и к внутреннему оборудованию самолета. © Видео: Ростех © Фото: Ростех Читайте нас на: Виктор Минашкин, шеф-пилот ПАО «Туполев», входящего в ОАК Госкорпорации Ростех, поделился чувствами от дебютного полета первого собранного с нуля Ту-160М. «Машина себя показала в полете прекрасно. Хотя полет был короткий, он доставил огромное удовольствие. Радостно, что мы наконец вернулись на самые-самые передовые рубежи в изготовлении такой сложной техники. Это показывает, что нам все по плечу», - сказал Минашкин. Шеф-пилот отметил, что построенный с нуля Ту-160М - уже совершенно новая машина, выполненная на новом уровне. Это, как заметил Минашкин, относится как к технологии производства, так и к внутреннему оборудованию самолета. По его словам, возможности Ту-160М намного выше, чем у предшественника, Ту-160. Ранее «Звезда» публиковала кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика