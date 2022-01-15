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СМИ: Джоковича вновь отправили в иммиграционный изолятор

Анна Касаткина
09:36 15.01.2022
В пятницу, 14 января, визу сербского теннисиста аннулировали повторно.
СМИ: Джоковича вновь отправили в иммиграционный изолятор
© Фото: Antoine Couvercelle Panoramic Globallookpress
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Первая ракетка мира Новак Джокович вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне после аннулирования его австралийской визы. Об этом сообщает Reuters.

Джоковича поместили в тот же отель, где он находился с 5 по 10 января, до того, как суд удовлетворил его апелляцию на аннулирование визы. В пятницу, 14 января, визу сербского теннисиста аннулировали повторно. Министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук принял решение ввиду того, что противоположная позиция может способствовать противодействию вакцинации от COVID-19 в стране.

Как отмечается, помимо Джоковича на карантине в отеле находятся еще 33 беженца и туриста.

Спортсмен останется под стражей как минимум до воскресенья, 16 января. В 9.30 (1.30 мск) начнется заседание суда по делу о депортации Джоковича. Адвокаты спортсмена подали апелляцию на повторное аннулирование визы, теннисист намерен участвовать в турнире Australian Open, который начинается в понедельник.

Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой. Тип визы требовал обязательной вакцинации от коронавируса, Джокович же вместо сертификата о прививке предоставил медотвод. Позже власти Австралии нашли ложную информацию в декларации спортсмена на въезд в страну, по данным СМИ, у них также вызвало вопросы несоответствие дат ПЦР-тестов в анкете Джоковича и на сайте со ссылкой на его QR-код.

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