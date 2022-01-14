Спорт Визу теннисиста Джоковича повторно аннулировали Анна Назайкина Решение было принято в интересах общества, заявил австралийский министр по делам иммиграции. © Фото: Patrick Hamilton, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста Новака Джоковича, передает ABC. По словам главы ведомства, соответствующее решение в отношении спортсмена было принято в интересах общества. Напомним, что знаменитого теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл на турнир Australian Open, его визу аннулировали. Австралийские власти начали расследование в отношении Джоковича. Как утверждается, в его декларации на въезд было указано, что теннисист не посещал другие страны за 14 дней до визита в Австралию, однако на самом деле он летал из Сербии в Испанию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика