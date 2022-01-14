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Визу теннисиста Джоковича повторно аннулировали

Анна Назайкина
09:56 14.01.2022
Решение было принято в интересах общества, заявил австралийский министр по делам иммиграции.
Визу теннисиста Джоковича повторно аннулировали
© Фото: Patrick Hamilton, KeystonePressAgency, globallookpress
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Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста Новака Джоковича, передает ABC.

По словам главы ведомства, соответствующее решение в отношении спортсмена было принято в интересах общества.

Напомним, что знаменитого теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл на турнир Australian Open, его визу аннулировали.

Австралийские власти начали расследование в отношении Джоковича. Как утверждается, в его декларации на въезд было указано, что теннисист не посещал другие страны за 14 дней до визита в Австралию, однако на самом деле он летал из Сербии в Испанию.

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